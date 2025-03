Daftar 3 BUMN Karya yang Bakal jadi Agrinas dengan Suntikan PMN Rp 8 Triliun

“Kami menyiapkan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) below the line sampai dengan Rp 8 triliun. Seperti diketahui, di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. Lantas, seperti apa profil tiga BUMN Karya tersebut?