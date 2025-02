Daftar Harga Operasi Pasar: Beras 12 Ribu per Kg hingga MinyaKita Rp 14.700 per Kg

1. MinyaKita. HET/HAP: Rp 15.700 per liter. Volume 70 ribu ton. Harga operasi pasar: Rp 14.700 per liter.

2. Bawang putih. HET/HAP: Rp 40 ribu per kg. Volume 20 ribu ton. Harga operasi pasar: Rp 32 ribu per kg.

3. Gula konsumsi. HET/HAP: Rp 18.500 per kg. Harga operasi pasar: Rp 15 ribu per kg.

4. Daging kerbau beku. HET/HAP: Rp 80 ribu per kg. Harga operasi pasar: Rp 75 ribu per kg.

5. Beras SPHP. HET/HAP: zona 1 Rp 12.500 per kg, zona 2 Rp 13.100 per kg, zona 3 Rp 13.500 per kg. Harga operasi pasar: zona 1 Rp 12 ribu per kg, zona 2 Rp 12.300 per kg, zona 3 Rp 12.600 per kg.