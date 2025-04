“Our country and its taxpayers have been ripped off for fifty years but it’s not going to happen anymore (Negara kami dan para pembayar pajaknya telah ditipu selama 50 tahun, tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi),” kata Trump dalam keterangannya melalui akun Instagram Gedung Putih @whitehouse, Kamis, 3 April 2025. Lantas, berapa saja tarif impor yang dikenakan Trump ke berbagai negara?

Daftar Lengkap Tarif Trump ke Semua Negara

Melansir laman resmi Gedung Putih, tarif resiprokal atau tarif timbal balik Trump dilakukan untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan global dengan cara mengenakan bea ad valorem atau bea masuk tambahan pada barang impor dari semua mitra dagang Amerika Serikat. Bea masuk dimulai dari 10 persen dan meningkat lebih tinggi untuk beberapa negara tertentu.