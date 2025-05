Daikin Buka Pabrik AC di Cikarang, Nilai Investasi Tembus Rp 3,3 Triliun

TEMPO.CO , Jakarta - PT Daikin Industries, bagian dari Daikin Global, Indonesia membuka pabrik air conditioner ( AC ) atau pendingin ruangan rumah tangga di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Industrial Parks, Cikarang, Jawa Barat. Pabrik berkapasitas produksi 1,5 juta unit per tahun ini memiliki nilai investasi Rp 3,3 triliun dan diproyeksikan menyerap 950 hingga 1.000 tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), neraca perdagangan industri elektronika sepanjang 2024 tercatat masih mengalami defisit sebesar US$ 16,2 miliar. Pasalnya, impor produk elektronika tercatat sebesar US$ 25,43 miliar, sedangkan ekspor hanya US$ 9,23 miliar.