Imbas Pembekuan USAID terhadap Program Kesehatan dan Lingkungan

Yang jelas, pembekuan bantuan luar negeri Amerika Serikat berdampak pada berbagai program pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, di sektor kesehatan ada bantuan untuk mendukung pemberantasan penyakit HIV, tuberkulosis, dan malaria yang ditargetkan tercapai pada 2030. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria pada Januari 2024 telah menyepakati hibah US$ 309 juta atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk periode anggaran 2024-2026 di Indonesia.