Data Pekerjaan Negatif Pengaruhi Kurs Mata Uang Dolar

TEMPO.CO, New York - Kurs dolar AS diperdagangkan bervariasi atau "mixed" terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena data pekerjaan yang keluar dari negara itu negatif.



Dalam pekan yang berakhir 15 April, angka klaim pengangguran mencapai 244.000, meningkat 10.000 dari tingkat belum direvisi minggu sebelumnya 234.000, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis, 20 April 2017.



Angka klaim pengangguran terakhir itu, lebih tinggi daripada konsensus pasar sebesar 242.000.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,05 persen menjadi 99,790 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0718 dolar AS dari 1,0721 dolar AS, dan pound Inggris naik menjadi 1,2811 dolar AS dari 1,2790 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia naik menjadi 0,7528 dolar AS dari 0,7499 dolar AS.



Dolar AS dibeli 109,32 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,72 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9984 franc Swiss dari 0,9976 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3480 dolar Kanada dari 1,3481 dolar Kanada.



ANTARA