Deretan Bisnis Raffi Ahmad Wakil Ketum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadin

Raffi juga memiliki rumah produksi film bernama RA Pictures yang didirikan pada 2018. RA Pictures memproduksi film pertamanya yang berjudul The Secret: Suster Ngesot Urban Legend. Hingga kini RA pictures masih terus memproduksi film. Terbaru ada film Marni the Story of Wewe Gombel yang tayang di Netflix.