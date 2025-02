Dewan Penasihat Presiden: Danantara Harus Transparan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Penasihat Presiden Bambang Brodjonegoro sepakat soal usulan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibuatkan situs khusus laporan untuk transparansi. Situs khusus itu harus memuat laporan kinerja, target dan kebijakan investasi yang tengah dijalankan. Permintaan itu sebelumnya disampaikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sebagai langkah untuk membangun kepercayaan publik dan investor.