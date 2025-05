Di Amerika, Tom Lembong Bahas Trans-Pacific Partnership

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong turut dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Salah satu tema yang dibahas di sana mengenai Trans-Pacific Partnership (TPP).



Pembicaraan itu, menurut Tom Lembong, dilakukan dalam acara makan siang dengan United State ASEAN Business Council (US ABC), Jumat, 23 Oktober 2015. Dalam acara yang juga dihadiri 50 pengusaha asal Negeri Abang Sam itu, President of US-ABC Alexander Feldman menyatakan putaran pertama perundingan pembahasan draf teks TPP Agreement telah selesai dilaksanakan, dan Indonesia diminta menjadi bagian dari TPP.



Menanggapi hal itu, Tom sebagai delegasi dari Indonesia pun menyatakan ketertarikan. "Indonesia ingin mengetahui lebih lanjut mengenai TPP," katanya dalam dalam siaran pers, Selasa, 27 Oktober 2015.



Adapun dalam hal usaha peningkatan bisnis di ASEAN, Feldman menyebutkan, pada 10-12 November 2015, akan dilaksanakan annual business mission di Jakarta. Feldman berharap Indonesia dapat menginformasikan dan menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI ke AS saat ini.



Selain itu, anggota US-ABC menyambut baik rencana pemerintah Indonesia menerbitkan rancangan peraturan pemerintah mengenai e-commerce karena sektor ini adalah sektor bisnis masa depan. "Mereka juga siap menjadi mitra bagi kesuksesan e-commerce di Indonesia," ujar Tom.



PINGIT ARIA