Di Harbolnas, Blibli.com Gelar Promo Uang Kembali 100 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menikmati belanja seru pada #MyBigWish1111 pada 11 November 2016, mal online pertama di Indonesia Blibli.com kembali memberikan kejutan belanja akhir tahun tepat pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 12 Desember 2016 bertajuk #MyBigWish1212.



Pada program #MyBigWish1212, konsumen bakal dimanjakan dengan program cashback (uang kembali) 100 persen. Menurut Chief Executive Officer (CEO) Blibli.com Kusumo Martanto, semua konsumen yang berbelanja di #MyBigWish1212 otomatis bisa mengikuti My Big Wish #GratisKelilingIndonesia Sepanjang Tahun.



“E-commerce semakin marak dan beragam strategi dilakukan untuk memenangkan pasar. Di promo #MyBigWish1212 ini kami yakin pencapaiannya akan melampaui hasil promo 11.11 pada November lalu,” kata Kusumo dalam keterangan tertulis, Jumat 9 Desember 2016.



Menurut Kusumo, tren belanja online cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Promo 11.11 dan 12.12 adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu pembelanja online. MyBigWish1212 menjadi bagian dari My Big Wish #GratisKelilingIndonesia Sepanjang Tahun sebagai persembahan bagi konsumen menutup akhir 2016.



Kusumo mengatakan berbeda dengan kondisi tahun lalu dimana konsumen online sebagian besar belanja seputar produk handphone dan elektronik, maka tahun ini melebar ke produk-produk lifestyle, fashion hingga kebutuhan perlengkapan anak. “Konsumen semakin merasakan belanja online sebagai solusi praktis berbelanja untuk diri sendiri, pasangan dan keluarga tercinta. Hal ini ditunjukkan dari hasil promo #MyBigWish1111 menunjukkan tren positif, dimana terjadi peningkatan trafik 3,5x lebih besar dibanding rata-rata year to date (YTD), dan penjualan bahkan naik 14x dibandingkan YTD,” jelasnya.



Kusumo merasa yakin di 12.12 ini menjadi momen puncak dengan peningkatan trafik sebanyak 5x YTD dan penjualan meningkat sebanyak 20x YTD.



Digital Marketing, Partnership & CRM Senior Manager Blibli.com Tabah Yudhananto mengatakan program cashback 100 persen ini diharapkan bisa meningkatkan loyalitas konsumen Blibli.com. Ini kesempatan bagi konsumen baru untuk menikmati kemudahan belanja online Blibli.com.



“Pada kesempatan #MyBigWish1212, berapa pun jumlah pembelanjaannya, konsumen berhak mendapatkan cashback 100 persen dengan nilai maksimum Rp 1,2 juta,” kata Anto.



Selain itu, ucap Anto, pada kesempatan istimewa #MyBigWish1212, konsumen dapat mengikuti Flash Deals, 25 Best Deals, dan ekstra diskon 12 persen bagi nasabah partner perbankan yang mengikuti program ini. Nasabah partner perbankan di program ini mendapatkan kesempatan ekstra diskon sebesar 12 persen apabila menggunakan kartu kredit BCA, OCBC NISP, Standard Chartered Bank, UOB, BNI, Mandiri, dan HSBC.



SETIAWAN ADIWIJAYA