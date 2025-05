Di Sumatera Barat, Harga Cabai dan Daging Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari menjelang Lebaran harga kebutuhan pokok di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai mengalami kenaikan. Lonjakan harga itu diklaim karena kenaikan harga dan tingginya permintaan. Pantauan Bisnis.com di Pasar Raya Padang, harga komoditas cabai merah dan daging sapi mengalami kenaikan cukup signifikan. Keduanya seakan sesumbar sebagai komoditas yang paling dibutuhkan saat ini.



Untuk cabai merah, harga yang dijual pedagang berkisar Rp 40.000–42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga jual hanya sebesar Rp 35.000, naik sekitar Rp 5.000–7.000 per kilogram. "Harga yang kami ambil juga naik,” kata Amran, salah satu pedagang di pasar tersebut, Selasa, 14 Juli 2015.



Dia mengatakan kenaikan harga itu baru beberapa hari terakhir. Menurut dia, selain harga beli yang sedikit naik, ongkos angkut juga naik. Akibatnya, pedagang harus menaikkan harga agar dapat margin lebih besar.



Sementara itu, harga kebutuhan lainnya, seperti bawang merah, masih stabil dan cenderung turun. Musim panas belakangan dan banjirnya stok bawang menyebabkan harga di pasaran tidak terdongkrak, meski permintaan tetap tinggi.



Adapun harga daging sapi naik rata-rata Rp 10.000–20.000 per kilogram menjadi Rp 120 ribu per kilogram.



Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar memastikan tim bekerja untuk menekan gejolak harga jelang Lebaran. “Kami akan lakukan sidak,” kata Mudrika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.



BISNIS.COM