Dian Siswarini Pimpin PT XL Axiata

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT XL Axiata Tbk (XL) di Jakarta, Rabu, 1 April 2015 menyetujui pengangkatan Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur XL yang baru, menggantikan Hasnul Suhaimi yang telah mengabdi sejak Oktober 2006 dan memasuki masa pensiun.



Dian efektif memimpin perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia ini setelah pengangkatannya di RUPST ini hingga ditutupnya RUPST 2019. Rapat juga mengangkat bekas Menteri Keuangan RI, Muhamad Chatib Basri, sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Rapat menyatakan menerima baik pengakhiran masa jabatan Hasnul Suhaimi dari jabatannya selaku anggota direksi perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Hasnul Suhaimi.



Adapun susunan anggota direksi perseroan terhitung sejak hari ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Tan Sri Dato Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Komisaris: Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim

Komisaris: Chari TVT

Komisaris: Azran Osman-Rani

Komisaris: Muhamad Chatib Basri

Komisaris Independen: Peter J. Chambers

Komisaris Independen: Yasmin Stamboel Wirjawan



Direksi

Presiden Direktur: Dian Siswarini

Direktur: Willem Lucas Timmermans

Direktur: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin

Direktur Independen: Ongki Kurniawan



Dian telah berkiprah bersama XL sejak 1996. Sejak 2007, ibu dari 3 anak ini menjadi anggota Direksi XL sebagai Direktur Network. Pada 2011, dia menjabat sebagai Direktur/Chief Digital Service.



Sebelum diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur/Deputy CEO, Dian sempat mengembangkan karir profesionalnya sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer di Axiata, Malaysia. Dian juga telah dipersiapkan menjadi Presiden Direktur/CEO XL oleh Hasnul Suhaimi sejak 3 tahun yang lalu.



