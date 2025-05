TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Asmawi Syam, hadir dan memberi sambutan dalam acara pelepasan jenazah Rudjito Mochtar, mantan Dirut BRI, pada Jumat, 25 September 2015 di Jl. Bukit hijau VIII no.37 Pondok Indah, Jakarta Selatan.



"Rudjito itu guru yang baik. Mau mendidik dan mengajari anak buahnya. Tidak heran jika banyak yang sedih atas kepergiannya," ujar Asmawi saat memberi sambutan.



Dalam sambutannya, Asmawi juga mengatakan bahwa Rudjito tak pernah ragu memberikan arahan untuk rekan-rekannya. Rudjito, menurut Asmawi, juga merupakan sosok teladan, tak heran bila BRI berhasil menyabet penghargaan BUMN of The Year pada tahun 2003 dan dapat menjadi perusahaan yang go public saat Rudjito menjadi direktur utamanya.



Perginya sosok Rudjito membuat Asmawi turut kehilangan. "Saya mewakili BRI, mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga sosok almarhum yang ramah dan akrab dengan semua rekan-rekan kerjanya dapat beristirahat dengan tenang," ucap Asmawi.



Saat Tempo datang ke kediaman Rudjito pagi tadi, sekitar pukul 08.00, Tempo mendapati beberapa staf BRI yang datang untuk melayat almarhum. Beberapa staf dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga ikut hadir, mengingat Rudjito merupakan mantan Ketua Komisioner LPS.



Rudjito meninggal pada Kamis kemarin pukul 16.39 karena penyakit komplikasi yang dideritanya setahun belakangan. Rudjito meninggal dalam usia 69 tahun. Pria kelahiran Klaten ini akan disemayamkan di San Diego Hills setelah prosesi solat jenazah pukul 11.00 di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan.



Diungkapkan oleh Budi Yuwono Fahmi, ia sudah sejak lama mengetahui perihal sakit ginjal yang diderita sahabatnya. "Sudah dari kuliah saya tahu dia hidup dengan satu ginjal. Setelah jadi Dirut, ginjalnya tambah parah, dia jadi sering bolak-balik rumah sakit, sampai lambungnya kena, tulangnya keropos, sampai duduk di kursi roda," kata Budi Yuwono, Komisaris Utama BPR Harta Insan Karimah Parahyangan ini saat dihubungi Tempo, pada Kamis malam 24 September 2015.



Menurut Budi, Sifat pekerja keras Rudjito yang membuatnya lalai akan penyakitnya, sehingga hal ini memperparah kondisi ginjal Rudjito. Pada tahun 2003 Rudjito sempat menjalani transplantasi gagal ginjal, yang didonorkan oleh Adiknya, Agus. Namun bukannya membaik, kondisi Rudjito semakin memburuk karena obat-obatan yang ia konsumsi untuk penyembuhan justru merusak organ tubuh yang lain.



BAGUS PRASETIYO