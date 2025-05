TEMPO.CO, Kediri - PT Gudang Garam Tbk membukukan dividen tunai untuk 2015 sebesar Rp 5 triliun. Jumlah ini melonjak tiga kali lipat dibanding dividen tahun sebelumnya.



“Peningkatan dividen ini karena selesainya belanja modal yang dilakukan tahun buku sebelumnya,” kata Direktur PT Gudang Garam Tbk Heru Budiman, Selasa, 21 Juni 2016.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Gudang Garam Tbk di Hotel Grand Surya Kediri pagi tadi mengumumkan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar Rp 2600 per lembar. Jumlah ini naik tiga kali lipat lebih dibanding dividen tahun buku 2014 sebesar Rp1,5 triliun lebih atau Rp 800 per lembar.



Menurut Heru, nilai dividen Gudang Garam turun karena level utang meningkat. Ditambah lagi pada kuartal ketiga 2014 terjadi kenaikan suku bunga pinjaman sehingga terpaksa menahan pembayaran dividen. “Tahun buku 2015 ini seluruh kegiatan belanja modal selesai, jadi level utang kami rendah sehingga pembayaran dividen meningkat,” ucapnya.



Meski tak secara spesifik, Heru menyebutkan nilai belanja modal per tahun perusahaannya sebesar Rp 1–2 triliun. Terhitung hingga 31 Maret 2016, jumlah belanja modal perusahaan rokok itu telah mencapai Rp 657 miliar dengan laba perusahaan Rp 6,4 triliun.



Di tengah gencarnya kampanye antirokok dan pembatasan regulasi, termasuk iklan dan promosi, perusahaan rokok yang bermarkas di Kediri ini justru berhasil menaikkan volume penjualan menjadi 78,6 miliar batang. Pada 2016, Gudang Garam juga akan meluncurkan produk baru, yakni Surya Signature isi 16 batang. Produk ini menambah varian Surya Signature lama yang berisi 20 batang. “Kami optimistis produk baru ini akan diterima pasar,” katanya.



RUPS sepakat tidak mengganti jajaran komisaris dan direktur dari tahun lalu. Juni Setiawati Wonowidjojo masih dipercaya sebagai presiden komisaris, sedangkan Susilo Wonowidjojo menjabat presiden direktur. Komisarisnya adalah Lucas Mulia Suhardja, Frank Willem van Gelder, dan Gotama Hengdratsonata. Sedangkan direkturnya adalah Heru Budiman, Herry Susianto, Buana Susilo, Istata Taswin Siddharta, Lengga Nurullah, dan Sony Sasono Rahmadi sebagai direktur independen.



HARI TRI WASONO