TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Selasa, 12 September 2017, ditutup melemah 0,22 persen atau 29 poin ke level Rp 13.156 per dolar Amerika Serikat.



Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp13.176-13.225 per dolar Amerika.



Pelemahan rupiah terjadi saat mayoritas mata uang lain di kawasan Asia juga bergerak melemah. Namun pelemahan rupiah merupakan yang terdalam.



Yen Jepang terpantau melemah 0,31 persen, ringgit Malaysia turun 0,23 persen, dan peso Filipina melemah 0,13 persen.



Indeks dolar Amerika yang mengukur kekuatan kurs dolar Amerika terhadap sejumlah mata uang utama hari ini terpantau menguat 0,01 persen atau 0,01 poin ke 91,885 pada pukul 16.44.



Baca: Mayoritas Mata Uang di Asia Melemah, Rupiah Makin Menguat



Posisi terhadap dolar telah membengkak ke level rekor dalam beberapa bulan terakhir karena data ekonomi yang lemah dan penggantian pejabat Federal Reserve telah membuat pasar memperpanjang taruhan bahwa suku bunga Amerika tidak mungkin naik dalam waktu dekat.



"Tidak ada yang fundamental, yang berubah mengenai prospek dolar, yaitu bahwa pasar telah menjadi lebih skeptis terhadap keinginan Fed untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat dan data inflasi Kamis dapat meningkatkan probabilitas tersebut," kata Antje Praefcke, analis valuta asing Commerzbank AG.



Sebelumnya, pada Selasa pagi, 12 September 2017, nilai tukar rupiah dibuka pada posisi Rp 13.175 per dolar Amerika setelah mengalami pelemahan 10 poin.

