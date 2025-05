Donald Trump Dilantik, Bagaimana Hubungan Ekonomi RI- AS ?

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dilantik sebagai Presiden AS ke-45 hari ini diyakini akan semakin baik.



“Saya meyakini, hubungan Indonesia dengan AS akan lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi Trump bukanlah orang asing bagi sebagian kalangan di dalam negeri,” ujar Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, Jumat, 20 Januari 2017.



Menurut Taufik, sebagai seorang pengusaha, Trump banyak berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri. "Hal ini merupakan modal penting dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, demi kepentingan politik dan ekonomi dalam negeri,”ujar politisi yang berlatar belakang pengusaha tersebut."



Taufik menyatakan, beberapa kebijakan ekonomi Trump setiap saat akan menimbulkan gejolak global seperti pemangkasan pajak, kenaikan suku bunga hingga proteksionisme perdagangan. Akan tetapi, daya tarik ekonomi dalam negeri tetap menjadi alternatif bagi negara-negara lain.



Selain itu, kata Taufik, meski AS merupakan salah satu kiblat ekonomi dunia, kebijakan Trump tentu saja tidak serta-merta mempengaruhi ekonomi global dalam waktu dekat. "Kita pun harus terus optimis dalam memandang keberadaan Trump sebagai Presiden AS."



Taufik pun berharap ada optimisme bagi keberlangsungan hubungan AS dan Indonesia di masa yang akan datang. "Semoga hubungan baik selama ini akan selalu terjaga, bahkan lebih meningkat, demi kepentingan kedua belah pihak, khusunya rakyat AS dan rakyat Indonesia,” ujarnya.



Politikus dari Fraksi PAN itu mengatakan bahwa sebagai negara penganjur demokrasi, Trump tentu akan meneruskan tradisi pemerintahan dan pola-pola kepemimpinan yang selama ini dijadikan sebagai rujukan. Taufik memandang kontroversi yang seringkali dialamatkan kepadanya merupakan bagian dari karakteristik kepemimpinan dalam merespon kondisi saat ini.



Meski demikian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi landasan rasional dalam menentukan kebijakan. “Memang, berbagai kekhwatiran bermunculan seiring dengan terpilihnya Trump dan proyeksi-proyeksi kebijakan politik dan ekonomi AS di bawah kepemimpinannya," ujar Taufik.



Namun, kata Taufik, seharusnya kebijakan Trump di masa yang akan datang tetap dihormati. "Sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menjunjung tinggi kedaulatan negara-negara lain dalam menjalankan roda pemerintahannya,” ujarnya.



BISNIS.COM