Donald Trump Pamer Kartu Emas Senilai Rp 82,8 Miliar. Apa Itu?

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini secara resmi memamerkan gold card atau “kartu emas”. Kartu bergambar wajah dirinya tersebut bernilai US$ 5 juta atau sekitar Rp 82,8 miliar (asumsi kurs Rp 16.560).

Pada akhir Februari lalu, Donald Trump berencana menarik satu jenis imigran ke negaranya, yaitu golongan orang-orang kaya. Trump dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengungkapkan bahwa pemerintah AS ingin menawarkan kartu emas yang akan memberikan izin tinggal resmi kepada orang asing dengan biaya sekitar US$ 5 juta.

“Breaking: President Trump reveals $5 million gold card white flying abroad Air Force One (Presiden Trump memperlihatkan kartu emas senilai US$ 5 juta saat terbang di atas Air Force One),” tulis keterangan Gedung Putih melalui akun Instagram @whitehouse, Jumat, 4 April 2025. Lantas, apa itu kartu emas?

Mereka menuturkan bahwa kartu emas itu akan menggantikan program visa AS yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk “membantu” investor luar negeri yang telah lama terjebak dalam kontroversi.

“Secara umum, orang-orang yang punya uang dan pengusaha yang menciptakan lapangan kerja di AS akan menjadi target dari kartu emas,” kata Trump pada Selasa, 25 Februari 2025, seperti dikutip dari Politico.

Kemudian, Lutnick menambahkan bahwa kartu emas itu akan menggantikan program EB-5, yang dimaksudkan untuk merangsang ekonomi AS sebagai imbalan atas investasi yang menciptakan lapangan kerja. Program EB-5 sendiri mensyaratkan investasi minimum sekitar US$ 1 juta atau US$ 500 ribu di daerah pedesaan tertentu maupun lokasi-lokasi dengan tingkat pengangguran tinggi.

Dampak Kartu Emas Donald Trump

Melansir laman layanan konsultasi investasi CliftonLarsonAllen Wealth Advisors LLC, belum ada rincian program atau proposal formal yang mendasari konsep kartu emas. Namun, Trump membayangkan kartu emas akan berharga bagi Amerika Serikat dan investor.