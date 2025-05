Dorong Produk Halal, Kadin - HDC Gelar e-Halal Forum

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia bekerja sama dengan Halal Development Corporation mengadakan sebuah forum bernama e-Halal Forum. Forum ini bertujuan untuk memajukan produk-produk halal di Indonesia, khususnya yang melalui e-Commerce.



Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan persaingan memperebutkan pasar produk halal makin sengit. "Karena tak jadi monopoli negara Islam atau yang penduduk muslimnya besar saja," kata Rosan saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 1 Agustus 2016.



Rosan berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku bisnis halal. Tidak hanya bagi Indonesia dan Malaysia, namun untuk negara ASEAN lain atau bahkan masyarakat internasional lainnya.



Rosan mengapresiasi HDC yang memulai perancangan program ini. "Dalam rangka mempermudah akses kepentingan antara produsen dan konsumen halal."



Rosan mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan secara global produk-produk halal, tak terlepas dari perkembangan teknologi informasi saat ini. "Perdagangan produk halal telah masuk pola e-Commerce yang berkembang pesat," ucapnya.



Rosan menambahkan negara-negara non muslim juga ikut menyiapkan sarana dan pra sarana produk halal, agar dapat diterima oleh pasar. Pertimbangan ekonomi menjadi dasar negara-negara seperti Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, berebut pasar produk halal.



Rosan menuturkan, para pengamat ekonomi syariah sudah memprediksi bahwa permintaan produk-produk halal akan mengalami pertumbuhan pesat ke depannya. Bagi pelaku bisnis, kini label halal sudah menjadi instrumen penting pemasaran di pasar global. "Alat baru untuk pemasaran," katanya.



Pada 2014, pasar produk halal dunia mencapai US$ 2,3 triliun, dan diperkirakan akan mencapai US$ 3,7 triliun pada 2019 nanti. Karena itu Rosan berharap Kadin dapat menjadi market leader bersama-sama dengan HDC. "Dalam menghadapi persaingan produk halal dunia."



DIKO OKTARA