DPR Desak Pemerintah Atur Ulang Subsidi Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mendesak pemerintah untuk mengatur kembali penyaluran subsidi listrik. Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah mengatakan penyaluran subsidi tak tepat sasaran.



"Subsidi listrik senilai puluhan triliun rupiah dinikmati orang-orang kaya," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Menurut Said, jumlah orang miskin sebanyak 28 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Subsidi Listrik Dikalkulasi Lagi



Namun, kata Said, penyaluran subsidi golongan 450 VA dan 900 VA dinikmati oleh 45 juga pelanggan. Said meminta pemerintah menyesuaikan data dengan BPS malam ini juga. Ia juga menyarankan pemerintah menggandeng PLN membahas masalah tersebut.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan jumlah penerima subsidi terjadi karena Kementerian ESDM dan PLN belum mencabut subsidi listrik 900 VA untuk pelanggan rumah tangga sebanyak 18,76 juta.



Padahal, menurut Said, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut subsidi bagi 18,76 juta pelanggan tersebut sejak 1 Juni 2016. "Janjinya tahun ini tapi belum jalan," kata dia usai rapat dengan Banggar.



Simak: Jambi Dituntut Cetak Lahan Jagung 50 Hektare



Suahasil mengaku tak tahu alasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN bertindak demikian. "Coba tanyakan kepada mereka," kata dia.



Masalah subsidi tersebut, menurut Suahasil, berimbas kepada pengeluaran pemerintah. Pemerintah menjadi otomatis berutang kepada PLN. Pasalnya, pagu subsidi sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



VINDRY FLORENTIN



Baca Juga

Dituduh Menyetir & Menguasai Mario Teguh, Ini Reaksi Linna

Reza & Isteri Gatot Diduga Ikut Pesta Makanan Jin, Benarkah?