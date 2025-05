Dua Skema Kontrak Migas Baru Rampung

TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merampungkan aturan baru yang diklaim mampu menstimulasi investasi sektor migas non konvensional yakni terkait gas metan batubara (coal bed methane/CBM). Lelang tiga wilayah kerja CBM bakal dilakukan pada 2 November mendatang.



"Memang lebih lambat dari jadwal. Insya Allah dua minggu lagi siap," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja melalui pesan singkat, Jumat, 23 November 2015.



Dengan aturan lama, produksi gas dari wilayah kerja CBM sangat rendah, yakni sekitar 0,33 MMSCFD dari Blok Sanga-Sanga. Padahal, ada 54 wilayah CBM yang potensial untuk menambah produksi gas nasional.



Otomatis, produksi volume ini sangat jauh dari target pemerintah. Diketahui, Kementerian ESDM mematok produksi gas 100 MMSCFD pada 2013.



Musababnya, proses produksi CBM sangat sulit. Untuk mendapatkan gas 1 MMSCFD saja, kontraktor harus mengebor paling tidak 100 sumur. Akhirnya, aktivitas ini membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak sedikit.



Aturan baru yang bakal tertuang dalam Peraturan Menteri inilah, yang menurut Wiratmadja mampu mendongkrak minat investor sektor CBM. Dua opsi kontrak baru disiapkan pemerintah yakni net sliding scale PSC dan gross split sliding scale PSC.



Dalam sliding scale contract, pembagian hasil pemerintah-kontraktor disepakati secara berjenjang. Pada awal produksi, pemerintah hanya mendapat 1 persen hasil-kontraktor 99 persen hasil. Nantinya, setelah produksi mencapai puncak, bagi hasil pemerintah dan kontraktor mencapai 25-75 persen.



Wiratmadja menyampaikan, skala berjenjang diterapkan karena produksi awal gas CBM sangat kecil. Sebab, awal penyedotan, keluaran yang lebih banyak adalah air. Gas baru bisa keluar setelah air habis disedot.



Dalam net sliding scale, pemerintah tetap mendapatkan komponen jatah pertama (first tranch petroleum) dan angka produksi bersih gas untuk dibagi (equity to be split/ETBS). Namun cost recovery, seperti halnya kontrak bagi hasil biasa, tetap berlaku.



Sementara pada kontrak gross split tidak mengatur cost recovery, FTP, ataupun ETBS. Pembagian hasil berasal dari pendapatan kotor suatu wilayah kerja. "Aturan ditandatangani pekan ini. Pekan depan diundangkan," ujar Wiratmadja.



Country Head Dart Energy Indonesia Unggul Setyatmoko mengapresiasi aturan baru wilayah kerja CBM ini. Indonesia memiliki potensi CBM sebanyak 453 tcf(trillion cubic feet) atau lebih besar dari cadangan gas konvensional sebesar 138 tcf.



"Potensi ini layak dikembangkan. Saat ini kita perlu mensejajarkan pengelolaan WK CBM dengan penghasil lainnya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat," kata Setyatmoko.



ROBBY IRFANY

Baca juga:

Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan

Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri