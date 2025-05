TEMPO.CO, Jakarta - Demi mendukung program penggunaan biodiesel, pemerintah mempersiapkan sebuah badan khusus yang mengurusi pendanaan minyak sawit. Badan tersebut akan diberi nama CPO Supporting Fund (CSF).



“Rencananya kami akan tarik US$ 50 setiap ekspor 1 ton CPO,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Kamis, 2 April 2015. Badan lembaga umum khusus sawit tersebut akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perdagangan.



Sofyan mengatakan skema kolekan tersebut memperhatikan harga CPO internasional. Jika harga CPO di bawah US$ 750 per ton, pungutan akan langsung diberlakukan tapi menggratiskan bea keluar. “Kalau di atas US$ 750, bea keluar akan diberlakukan di samping pungutan US$ 50,” kata Sofyan.



Kebijakan ini, kata Sofyan, akan segera diberlakukan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dana bantuan dan dukungan industri sawit. Pun, dalam pengawasannya, pemerintah akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta badan independen yang kompeten.



Dana yang terkumpul di CSF nanti akan digunakan untuk mendukung penggunaan 15 persen bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam solar. Selain itu, dana ditujukan untuk membantu peremajaan perkebunan dan petani sawit.



“Takkan ada dampaknya kepada minyak goreng,” kata Sofyan. Pemerintah juga yakin kebijakan mendukung industri biofuel tak membahayakan industri CPO dari segi harga. Sofyan mengatakan PP tersebut akan selesai pekan ini juga.



Menurut perhitungan Tempo, dana yang akan terhimpun dari CSF cukup menggiurkan. Jika melihat realisasi ekspor CPO dan segala turunannya pada tahun 2014—yang mencapai 21,76 juta ton, dana yang didapat mencapai Rp 14,1 triliun.



ANDI RUSLI