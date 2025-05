Dukung PON XIX/2016, BI Implementasi Layanan Non Tunai

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat siap mendukung penyelenggaraan PON XIX/2016 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016 Jabar melalui layanan transaksi non tunai dan eletronifikasi di tempat pertandingan pesta olahraga lima tahunan itu.



"Komitmen kami bersama dengan PB PON XIX/Peparnas XV 2016 diperlukan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui implementasi transaksi non tunai dan eletronfikasi di berbagai tempat pertandingan selama PON XIX/2016," kata Pemimpin Bank Indonesia Cabang Jawa Barat Rosmaya Hadi di Bandung, Senin (9 Mei 2016).



Dukungan itu disampaikan pimpinan BI di Jawa Barat itu kepada Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan yang juga Ketua Umum PB PON XIX/2016 Jabar saat rapat pimpinan pengendalian inflasi Jabar di Gedung Bank Indonesia Jabar.



Rosmaya menyebutkan, tahun 2016 pertumbuhan perekonomian Jawa Barat diperkirakan akan tumbuh kian tinggi.



"Terlebih di tahun 2016 ini akan jadi tuan rumah PON XIX/2016," katanya.



Ia menyebutkan, PON XIX/2016 Jabar akan memberikan dampak positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Jabar baik dari sisi konsumsi maupun investasi.



"Terkait dukungan layanan transaksi keuangan pada penyelenggaraan PON nanti, kami akan bersama dengan perbankan," katanya.



Ia menyebutkan ada enam bank yang sudah berkomitmen untuk mendorong layanan keuangan pada PON XIX/2016 antara lain Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, BJB dan Bank Mega yang berada di Jawa Barat.



Dukungan itu diberikan dalam bentuk mendorong penggunaan uang elektronic special edition PON XIX/2016, penyediaan mesin EDC dan Mobile ATM serta e-commerce.



"PON XIX/2016 dan Peparnas XV/2016 merupakan ajang besar berlevel nasional, selain itu perlu didorong trend e-commerce pada ajang PON XIX/2016 sehingga menjadi sesuatu yang lebih mudah dan efektif bagi kontingen dan para pelaku usaha," kata Rosmaya Hadi menambahkan.



PON XIX/2016 Jabar akan digelar di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat pada 17-29 September 2016. Sedangkan Peparnas XV/2016 Jabar akan digelar di Kota Bandung pada 15-25 Oktober 2016.



Di setiap kabupaten/kota penyelenggara pertandingan juga akan digelar pameran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sekaligus menjadi ajang branding bagi produk UMKM dan perbankan.

ANTARA