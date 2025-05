TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, pada 20 November 2016, salah satu yang dibicarakan adalah kelanjutan hubungan dagang negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat dalam Trans Pacific Partnership (TPP).



Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, TPP rencananya tak diteruskan lagi. Dengan demikian, dalam konferensi APEC, pembicaraan mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dinilai lebih menarik untuk dibahas dibandingkan TPP.



"Karena TPP masih big question," ujar Enggar saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa, 22 November 2016.



Menurut dia, kerja sama RCEP dinilai lebih pasti dan pembahasan yang telah dilakukan sudah lebih maju dibandingkan TPP. Karena itu, tidak mustahil apabila nantinya negara-negara yang awalnya telah masuk dalam TPP membentuk kerja sama baru atau mengembangkan kerja sama yang telah ada. "With or without Amerika," katanya.



Namun, bila nantinya mengembangkan RCEP, hal utama yang harus diselesaikan adalah hubungan India dengan Cina. "Mereka itu yang harus diatasi pertama agar RCEP bisa jalan," tuturnya. Sebab, bila India tidak ikut dalam RCEP, akan terjadi ketimpangan. "India market besar juga."



Saat pertemuan di KTT APEC Peru, Enggar mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan agar dibentuk Pacific Alliance dengan ASEAN. Saat ini, Jusuf Kalla mengatakan akan melanjutkan kerja sama dengan gabungan antara negara-negara Pasifik dan ASEAN, dan mempersilakan siapa saja yang berkeinginan untuk ikut. "Reaksi negara lain saat itu terdiam karena tawaran itu menjadi paling menarik," ujarnya.



Mengenai kondisi ekspor Indonesia ke Amerika nantinya, bila TPP tidak jadi, Enggar mengatakan, Indonesia tetap akan berhubungan baik melalui hubungan kerja sama bilateral. "Mereka menarik diri dari TPP, tapi kami akan mendatangi mereka," katanya.



ODELIA SINAGA