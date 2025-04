TEMPO.CO, Jakarta - Mesin pencari nomor satu, Google, memperingati hari ulang tahun perancang busana asal Jepang Eiko Ishioka dengan membuat doodle penghias berandanya. Doodle yang dibuat khusus oleh tim Google merupakan gabungan karya (rancangan) yang pernah dibuat oleh Ishioka dan populer, salah satunya adalah kostum dalam film The Fall.



The Fall merupakan film petualangan fantasi yang disutradarai oleh Tarsem Singh pada 2006 lalu. Singh adalah satu dari banyak sutradara yang sering bekerja sama dengan Ishioka.



Eiko Ishioka merupakan desainer asal negeri Jepang. Di Jepang sendiri hanya ada segelintir desainer perempuan yang namanya terdengar secara luas, salah satunya Ishioka. Karya Ishioka yang terlihat begitu nyata berhasil membuat dirinya menonjol di dalam bidang yang didominasi oleh kaum adam.



Ishioka yang meninggal 2012 lalu merupakan otak dibalik banyak box office Hollywood, sampul album, iklan hingga ajang olahraga bergenggsi, Olimpiade Beijing. 12 Juli merupakan hari ulang tahun Ishioka. Tahun ini, Ishioka genap berusia 79 tahun.



Eiko Ishioka lahir di Tokyo, 12 Juli 1938 silam. Ayahnya merupakan seorang desain grafis. Hal tersebut tentu saja mendorong Ishioka untuk meniti karier dalam bidang yang sama dengan sang ayah. Saat mengetahui ambisi anak perempuannya, sang ayah hanya berpesan agar Ishioka tidak mudah menyerah dalam bidang yang didominasi oleh laki-laki tersebut.



Beruntung, dengan ambisi kuat serta kerja keras, Ishioka berhasil masuk ke dalam industri yang didominasi oleh kaum adam tersebut. Melalui sebuah perusahaan kosmetik ternama di Jepang, Shiseido, Ishioka mulai menunjukkan taringnya.



Loncatan terbesar Ishioka dalam kariernya terjadi saat ia bekerja sama dengan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jepang, Parco. Iklan berdurasi 90 detik yang menampilkan aktris Faye Dunway mengenakan pakaian serba hitam, bermain, mengupas sekaligus memakan telur rebus sambil menatap kamera dan diakhiri dengan tulisan P-A-R-C-O cukup membuat banyak orang terkesima. Sejak saat itu, iklan-iklan buatan Ishioka mulai diperhitungkan.



Ishioka mulai melebarkan sayap sebagai seorang desainer kostum. Salah satu kontribusi Ishioka dalam pembuatan kostum sebuah film yang paling terkenal ialah kostum yang dikenakan oleh Bram Stoker dalam film Dracula, 1992 lalu.



Sebelumnya, 1986, Ishioka berhasil membawa pulang piala bergengsi Grammy Award atas kerja kerasnya yang tertuang dalam sampul album musisi jazz ternama, Miles Davis. Foto yang diambil oleh Irving Penn tersebut menampilkan wajah close up Davis dalam balutan warna hitam putih.



Pada 2008 , Ishioka kembali merancang kostum untuk ajang olahraga bergengsi, Olimipade Beijing. Upacara yang terdiri atas sembilan bagian berbeda tersebut fokus pada sejarah Cina dan berhasil menampilkan sedikitnya 15.000 penari. Ishioka dilaporkan menghabiskan dana lebih dari 78 milyar poundsterling dalam proses pembuatan puluhan ribu kostum penari tersebut.



Satu tahun sebelum kematiannya, Ishioka memutuskan untuk menikah dengan Nico Soultanakis, seorang sutradara yang dikenalnya melalui film The Fall. Satu tahun berselang, 2012, Ishioka harus menyerah setelah berjuanh melawan kanker pankreas.



TELEGRAPH UK | ESKANISA RAMADIANI