Eks Tim Sukses Prabowo Ini Blakblakan soal Ray Dalio dan Nama Besar Lain Tak Jamin Danantara Menarik bagi Investor

Ferry tak memungkiri bahwa Ray Dalio merupakan sosok yang terkenal di bidang investasi. Namun, menurut dia, jika Ray menganggap proyek di Danantara menarik, maka investor besar asal AS itu lebih memilih untuk menjadi pemodal daripada masuk dalam struktur badan tersebut.

Terlebih banyak perusahaan global yang kini lebih tertarik investasi di bidang teknologi seperti artificial inteligence (AI) dan barang konsumsi. “Karena proyek-proyek ini sudah old fashion, out of date karena fund-fund besar seperti Bridgewater Associates-nya si Ray Dalio, Vanguard Group, itu pitching inovasi mereka AI technology.”