Ekspansi di Bisnis Properti, Astra Investasi Rp 23 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Internasional Tbk (ASII) hari ini resmi meluncurkan lini bisnis baru di bidang properti, sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis perseroan secara berkelanjutan. Lini bisnis ketujuh ini melengkapi enam lini bisnis yang telah dibangun selama hampir 60 tahun perjalanan bisnis Astra yakni Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat, Pertambangan dan Energi, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik, serta Teknologi Informasi.



Perwujudan bisnis properti Astra diawali dengan pendirian PT Astra Land Indonesia (ALI) yang juga merupakan perusahaan patungan Astra dengan Hongkong Land Ltd. Setelah itu pengembangan perusahaan properti diikuti dengan penandatangananan pembentukan perusahaan patungan antara ALI dengan anak usaha PT Modernland Realty Tbk (MDLN) yakni PT Mitra Sindo Makmur (MSM), untuk mengakuisisi dan mengembangkan area seluas 70 hektare di area Jakarta Garden City, kawasan Jakarta Timur.



Chief of Property PT Astra International Tbk David Iman Santosa mengatakan dalam jangka panjang area seluas 70 hektare tersebut akan dibangun proyek properti bisnis jangka panjang dengan nilai investasi tanah dan bangunan sebesar Rp 23 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap. “Itu value proyek kami kedepannya. Land sama development yang ada di situ nilainya Rp 23 triliun untuk 70 hektare, itu jangka panjang,” ujar David saat memberikan pemaparan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Oktober 2016.



David menambahkan kawasan tersebut nantinya akan dibangun kawasan properti dengan segmen kelas menengah, dengan rencana pembangunan atau master plan seluas 1,1 juta meter persegi. “Kami di situ akan bangun rumah dan juga apartemen. Tahap pertama masih studi, semoga tahun depan bisa launching,” ujarnya.



Sebelum memasuki bisnis properti, Astra telah melakukan riset mendalam tentang kebutuhan dan perkiraan perkembangan properti di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Tonggak sejarah implementasi bisnis properti Astra dimulai dengan pembangunan gedung menara Astra serta tiga menara apartemen (Anandamaya) yang seluruhnya berlokasi di lahan seluas 2,4 hektare di Jalan Jenderal Sudirman.



Kedua proyek ini telah menghabiskan biaya sekitar Rp 8 triliun sejak dibangun pada kuartal I 2014, dan diharapkan selesai pada awal 2018. Dari dua bisnis tersebut, baru Anandamaya yang telah memberikan kontribusi, karena dari 509 unit yang ditawarkan sebanyak 92 persen telah terjual.



“Yang paling terpenting adalah foundation yang baik karena kami tumbuh dengan foundation yang kuat, step by step. Kontribusi Astra properti terhadap konsolidasi belum signifikan. Tapi lini bisnis propeti ini memang jangka panjang,” ujar David.



Sedangkan untuk Menara Astra akan memberikan kontribusi berupa pendapatan sewa, yang baru akan dibuka padaa kuartal III 2018. Direktur PT Menara Astra Herawati Prasetyo mengatakan nantinya PT Menara Astra akan menjadi holding company untuk Astra Properti. “Yang lain-lainnya nanti di bawah Menara Astra,” ucapnya.



