TEMPO.CO, Jakarta - Unit Usaha Syariah Bank CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) memacu pembiayaan perumahan melalui program Hijrah KPR Syariah dengan menggandeng Daarul Qur’an.



Dengan program Hijrah KPR Syariah pihaknya mengajak para jamaah Daarul Qur’an yang sudah memiliki KPR untuk memindahkan KPR-nya ke KPR Syariah CIMB Niaga.



Dari setiap jamaah yang memindahkan KPR-nya, CIMB Niaga akan memberikan donasi sebesar 0,5 persen dari nilai plafon KPR yang dihijrahkan melalui Daarul Qur’an. Nantinya, Head of Syariah Sales and Distribution CIMB Niaga Diah Rahma Paramaiswari mengatakan, donasi tersebut akan digunakan Daarul Qur’an untuk program beasiswa bagi santri.



Baca: Laba Bersih CIMB Niaga Syariah Melonjak 165,5 Persen



“Kami senantiasa terus berinovasi untuk memperluas penetrasi produk kami ke masyarakat, termasuk produk KPR Syariah CIMB Niaga ini. Dengan program Hijrah KPR Syariah, selain dapat meningkatkan penyaluran, kami pun turut membantu sektor pendidikan melalui beasiswa yang diberikan bersama Daarul Qur’an,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 28 Maret 2017.



Diah menjelaskan, program Hijrah KPR Syariah merupakan sarana bagi jamaah Daarul Qur’an untuk meraih keberkahan karena terhindar dari transaksi riba. Selain itu, manfaat lainnya adalah angsuran yang lebih ringan serta mendapatkan dana tambahan (top up) yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan.



Baca: CIMB Niaga Syariah Kembangkan Program Wakaf



Menurutnya, program Hijrah KPR Syariah tersebut dapat dimanfaatkan para jamaah Daarul Qur’an dengan memilih beragam pilihan produk KPR yang dimiliki CIMB Niaga Syariah, yaitu produk KPR iB Fix & Fix dan KPR iB Flexi. Melalui KPR iB Fix & Fix, nasabah dapat memilih angsuran secara tetap selama jangka waktu pembiayaan.



Sementara, KPR iB Flexi memungkinkan nasabah mendapat angsuran lebih fleksibel dengan mengikuti referensi rate, uang muka lebih ringan, serta jangka waktu yang lebih panjang.



“CIMB Niaga Syariah berupaya memenuhi kebutuhan nasabah melalui beragam produk yang ditawarkan. Kami senantiasa terus berkembang mengikuti dinamika di masyarakat,” ungkap Diah.



Selain berinovasi pada produk, kerja sama dengan berbagai pihak dinilai perseroan sebagai salah satu langkah yang tepat untuk memperkenalkan produk perbankan syariah lebih luas. Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an, sebagai lembaga pengelola sedekah yang berfokus pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizhul Qur’an, dinilai menjadi salah satu tempat yang tepat untuk memperkenalkan sekaligus mendorong penyaluran KPR Syariah CIMB Niaga.



Apalagi, lembaga pimpinan Ustadz Yusuf Mansur ini telah memiliki lebih dari 3 juta jamaah di seluruh Indonesia. “Kami berterima kasih kepada Daarul Qur’an yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menawarkan produk KPR Syariah CIMB Niaga kepada para jamaahnya. Kami mengajak para jamaah untuk Hijrahkan KPR Anda ke Syariah, nikmati Berkahnya,” tambah Diah.



Dengan demikian, program Hijrah KPR Syariah ini diyakini dapat terus meningkatkan penyaluran pembiayaan CIMB Niaga Syariah. Adapun sepanjang tahun lalu, total penyaluran pembiayaan CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp10,21 triliun atau tumbuh 40,2 persen secara year on year.



“Dengan inovasi yang terus dilakukan, pertumbuhan pembiayaan CIMB Niaga Syariah diyakini akan positif, melanjutkan pertumbuhan yang sudah dicapai tahun lalu. Hal ini sejalan dengan prinsip kami untuk memajukan perbankan syariah melalui semangat Syariah First yang kami usung,” kata Diah.



BISNIS