TEMPO.CO, Jakarta - Nilai ekspor Indonesia Mei 2016 mencapai US$ 11,51 miliar atau meningkat 0,31 persen dibanding ekspor April 2016, sedangkan secara year-on-year turun 9,75 persen.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis Rabu, 15 Juni 2016, ekspor non-migas Mei 2016 tercatat mencapai US$ 10,55 miliar, turun 0,29 persen dibanding April 2016 dan turun 7,12 persen ketimbang Mei 2015.



Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Mei 2016 mencapai US$ 56,59 miliar atau menurun 12,82 persen dibanding periode yang sama 2015.



Peningkatan terbesar ekspor non-migas Mei 2016 terhadap April 2016 terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar US$ 74,2 juta (62,59 persen). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin mesin/pesawat mekanik sebesar US$ 87,0 juta (17,56 persen).



