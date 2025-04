Ekspor Meningkat, Kemenperin Nilai Produk Baja Indonesia Punya Daya Saing

Pada kesempatan yang sama, PT AM/NS Indonesia mencatat pencapaian penting dengan mengekspor 10.000 ton baja lapis seng (galvanis) ke Amerika Serikat. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir, dengan nilai ekspor mencapai US$ 10 juta. "Ekspor ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kami di pasar global," ujar President Director PT AM/NS Indonesia, Murali Krishna Chunduru.

Murali menjelaskan, Amerika Serikat dan Kanada saat ini menjadi pasar utama perusahaan. Ia menargetkan ekspor ke AS dapat mencapai 5.000 hingga 6.000 ton per bulan, sementara ke Kanada ditargetkan sebesar 3.000 hingga 4.000 ton per kuartal, tergantung pada dinamika pasar.