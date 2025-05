Emas Berakhir Naik Setelah Pasar Ekuitas AS Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir naik pada Kamis atau Jumat pagi WIB, 10 Juni 2016, setelah pasar ekuitas Amerika Serikat melemah.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus bertambah US$ 10,40 atau 0,82 persen menjadi menetap di US$ 1.272,70 per ounce, lapor Xinhua.



Emas mendapat dukungan karena Dow Jones Industrial Average AS turun 26 poin atau 0,15 persen pada pukul 19.20 GMT. Analis mencatat bahwa ketika ekuitas mencatat kerugian maka logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman. Sebaliknya, ketika ekuitas AS membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun.



Sementara itu, sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Kamis memberikan tekanan pada logam mulia, karena klaim pengangguran mingguan turun 4.000 ke level 264,000. Para analis mencatat bahwa angka klaim pengangguran ini lebih baik dari yang diharapkan.



Namun, logam mulia dicegah dari kenaikan lebih lanjut ketika indeks dolar AS menguat 0,44 persen menjadi 93,96, pada pukul 19.20 GMT.



Perak untuk pengiriman Juli bertambah 28,30 sen atau 1,67 persen menjadi ditutup pada US$ 17,268 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun US$ 8,20 atau 0,81 persen menjadi ditutup pada US$ 1.003,80 per ounce.



ANTARA