Emas Dunia Tembus Level Tertinggi, Analis Sebut Masih akan Naik Selama 90 Hari Masa Tunggu Tarif Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas dunia telah melampaui US$ 3.300 per troy ounce pada perdagangan hari ini, Kamis, 17 April 2025. Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan harga masih berpotensi naik, khususnya di masa tunggu 90 hari sebelum penerapan tarif impor Amerika Serikat .

Data Trading Economics mencatat emas kemarin atau Rabu, 16 April 2025 pukul 15.00 naik ke level US$ 3.308 per troy ounce dari level US$ 3.200 per troy ounce. Hari ini pada pukul 08.15 pagi, emas menembus level tertinggi hingga US$ 3.356 per troy ounce.