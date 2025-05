TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membangun empat kilang baru dengan kapasitas masing-masing 300 ribu barel dalam 10 tahun mendatang. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I.G.N. Wiratmadja, dengan total tambahan kapasitas 1,2 juta barel tersebut, Indonesia sudah mampu mencapai swasembada energi pada 2025.



"Investasinya Rp 100-120 triliun untuk masing-masing kilang," kata Wiratmadja di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin, 20 April 2015. Karena pembangunan itu masih dalam tahap awal, pemerintah belum bisa memastikan lokasi kilang-kilang tersebut.



Untuk mengejar target pembangunan, pemerintah akan menjadikan program pembangunan kilang sebagai program prioritas nasional. Program percepatan kilang ini akan mencontoh program percepatan infrastruktur listrik 35 ribu megawatt (MW). "Nantinya ada regulasi khusus yang diterapkan untuk program ini, persis seperti proyek infrastruktur listrik itu."



Penyebabnya, skema yang selama ini digunakan pemerintah terlalu panjang. Misalnya proses tender yang biasanya memakan waktu lama. "Dengan skema biasa, business as usual, skema jadi rumit sekali. Makanya jadi program prioritas nasional, ada perpres khusus, istilahnya di-override."



Ia berharap peraturan presiden mengenai pembangunan kilang ini bisa segera rampung. Dengan begitu, proses pembangunan kilang bisa dimulai secara bertahap mulai tahun depan.



Wiratmadja mengatakan empat proyek kilang baru ini akan menambah kapasitas empat proyek kilang yang sebelumnya digagas dalam program Refining Development Masterplan Program (RDMP) oleh PT Pertamina. "Perkiraan kami, dalam 10 tahun ke depan kira-kira ada 2,5-2,6 juta barel, jadi semua kebutuhan terpenuhi," katanya.



Pertamina saat ini sedang mempersiapkan program RDMP dan Grass Root Refinery (GRR). Kedua program ini diproyeksikan mendongkrak kapasitas pengolahan minyak mentah dari posisi saat ini sekitar 820 ribu barel per hari (bph) menjadi 1,68 juta bph.



Fleksibilitas kilang saat ini pun meningkat, di antaranya ditunjukkan dengan kemampuan kilang mengolah minyak mentah dengan tingkat kandungan sulfur setara dengan 2 persen. Saat ini kandungan sulfur pada minyak mentah yang dapat ditoleransi hanya 0,2 persen.



Dengan kompleksitas tinggi, produksi bahan bakar yang dihasilkan akan naik sekitar 2,5 kali lipat dari 620 ribu bph saat ini menjadi 1,52 juta bph dengan produk utama gasolin dan diesel. Produk-produk tersebut akan memiliki kualitas tinggi yang memenuhi standar Euro IV.



Vice President Strategic Planning, Business Development, and Operation Risk Direktorat Pengolahan Pertamina Achmad Fathoni Mahmud mengatakan RDMP telah berhasil menggaet tiga calon investor, yaitu Saudi Aramco, SKEnergy, dan JX Japan.



Kerja sama ini akan memungkinkan Pertamina mengolah minyak mentah sour yang memiliki kandungan sulfur tinggi, sehingga kilang Pertamina dapat memanfaatkan minyak mentah yang lebih murah dengan hasil produk yang lebih banyak.



AYU PRIMA SANDI