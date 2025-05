TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku puas dengan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang pekan lalu. "Setidaknya empat perusahaan berkomitmen menambah investasi," kata Gobel melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2015.



Keempat perusahaan tersebut adalah Toyota, Isuzu, Suzuki, dan Epson. "Mereka menambah investasi untuk meningkatkan ekspor mesin dan komponen serta penguatan kapasitas di Indonesia untuk periode 2015-2017," ujar Gobel.



Dalam kunjungan kenegaraan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe menyepakati pelaksanaan General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Tujuan utama pelaksanaan General Review IJEPA ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas hubungan perdagangan dan investasi kedua negara berlandaskan prinsip utama saling menguntungkan dan saling berkeseimbangan.



Menurut Gobel, pemerintah Jepang akan menambah skema pembiayaan pembangunan kereta cepat dan pengembangan industri hilir di Indonesia. "Perdana Menteri Shinzo Abe juga menyampaikan komitmen untuk memperluas investasi yang fungsinya akan mengembangkan lebih jauh kemitraan strategis dua negara," ujarnya.



Berdasarkan data statistik, nilai perdagangan bilateral kedua negara tahun lalu mencapai US$ 40,1 miliar dengan surplus neraca perdagangan bagi Indonesia sebesar US$ 6,1 miliar.



Neraca perdagangan Indonesia terhadap Jepang mengalami surplus selama periode 2010-2014 dengan tren pertumbuhan negatif 12,38 persen. Tren serupa juga terjadi pada total perdagangan kedua negara di periode yang sama yang menunjukkan pertumbuhan negatif 2,57 persen.



Ekspor Indonesia ke Jepang pada periode Januari 2015 tercatat sebesar US$ 1,75 miliar. Jumlah ini menurun sebesar 9,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,93 miliar. Sementara itu, impor Indonesia dari Jepang pada periode Januari 2015 tercatat sebesar US$ 1,17 atau turun sebesar 20,56 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,48 miliar.



Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Jepang adalah karet alam, peralatan elektronik, bijih logam, dan produk kayu. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Jepang adalah mesin industri, kendaraan bermotor, besi dan baja, serta peralatan elektronik.



Adapun dari sisi investasi, realisasi investasi Jepang di Indonesia berjumlah 1374 proyek dengan nilai US$ 2,7 miliar pada 2014. Realisasi investasi tersebut menurun dari realisasi investasi 2013 dengan nilai total US$ 4,7 miliar dan jumlah 958 proyek.



PINGIT ARIA