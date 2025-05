TEMPO.CO, Jakarta - Enam negara produsen lada yang tergabung dalam International Pepper Community (IPC) tengah berkumpul di Jakarta untuk mengadakan pertemuan tahunan. Pertemuan ke-44 ini membahas soal situasi pasar komoditi lada.



“Tujuan acara ini untuk mengembangkan dan memajukan sektor lada,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo saat ditemui pada pembukaan Session of Meetings of International Pepper Community di Hotel Meryn Park, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.



Imam mengatakan, yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah soal situasi pasar untuk komoditi lada. Terlebih, kondisi iklim saat ini rentan mempengaruhi kualitas lada. Itu sebabnya, antisipasi terhadap perubahan iklim juga masuk agenda pembahasan.



Negara anggota IPC yang hadir dalam acara ini, antara lain Indonesia, Malaysia, Vietnam, Sri Lanka, Brasil, dan India. IPC ke-44 ini digelar pada 8-11 Agustus 2016. Selain produsen, importir pun turut hadir dalam pertemuan ini.



Adapun Kemendag mencatatkan, produksi lada di Indonesia 95 ribu ton per tahun. “Jumlah ini masih di bawah Vietnam,” kata Imam. Vietnam, bisa memproduksi lada hingga 1,2 juta per tahun.



Imam berujar, dari total 95 ribu ton, 23 ribu ton dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan sisanya dipakai untuk ekspor. Nilai ekspor lada Indonesia, sekitar US$ 500 ribuan pada 2016.



