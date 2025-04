Fenomena FOMO Bareng Borong Emas Saat Harga Naik

TEMPO.CO , Jakarta - Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menyoroti fenomena perilaku masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas di saat harganya justru naik. Listya mengatakan, tak sedikit masyarakat yang memborong emas hanya sekadar ikut-ikutan maupun fear of missing out alias FOMO.

Adapun dalam beberapa pekan terakhir, dunia dikejutkan oleh lonjakan harga emas. Pada awal April, harganya sekitar 3.350 dolar Amerika Serikat (AS) per ons troy atau per 31,1 gram. Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar AS di Rp 16,800-an, maka per gramnya harga emas mencapai sekitar Rp 1,8 jutaan.