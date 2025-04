Fenomena Ramai Beli Emas Saat Harga Melonjak

TEMPO.CO , Jakarta - Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menjelaskan alasan masyarakat justru berbondong-bondong membeli emas di saat harganya melonjak. Menurut Listya, fenomena gold rush ini, di mana masyarakat mengalihkan dananya ke logam mulia, terjadi sebagai bentuk perlindungan nilai (store of value).

Dalam beberapa pekan terakhir, dunia dikejutkan oleh lonjakan harga emas. Pada awal April, harganya sekitar 3.350 dolar Amerika Serikat (AS) per ons troy atau per 31,1 gram. Berdasarkan nilai tukar rupiah ke dolar AS di Rp 16,800-an, maka per gramnya harga emas mencapai sekitar Rp 1,8 jutaan.