TEMPO.CO, Jakarta - Firma investasi asal Brasil, 3G Capital, dikabarkan tertarik membeli saham produsen makanan olahan terbesar kedua di dunia asal Amerika Serikat, Kraft Food Group Inc. Menurut sumber yang mengetahui informasi ini, kedua perusahaan sudah melakukan pembicaraan perihal akuisisi saham Kraft.



Kepada Reuters, sumber itu menyebutkan kedua perusahaan belum mencapai kesepakatan tentang nilai akuisisi dan jumlah saham yang akan dilepas. 3G Capital dan Kraft hingga kini belum bisa diminta komentar.



Isu rencana akuisisi langsung mengangkat saham Kraft. Pada perdagangan saham Selasa, 24 Maret 2015 waktu setempat, saham Kraft melonjak 25 persen di posisi US$ 70,55.



Sebelumnya 3G Capital menggandeng firma investasi milik Warren Buffet, Berkshire Hathaway, untuk mengakuisisi H.J. Heinz, produsen saus dan bahan makanan, dengan menggelontorkan US$ 28 miliar atau sekitar Rp 270 triliun.



Seperti dilansir dari Business Insider beberapa waktu lalu, dua perusahaan itu membelanjakan dana masing-masing US$ 4,4 miliar. Kekurangannya ditomboki oleh pinjaman dari J.P. Morgan Chase dan Wells Fargo.



Berkshire dan 3G membeli saham Heinz seharga US$ 60,48 per lembar atau 20 persen di atas harga penutupan Wall Street pada 13 Februari 2013. Para pemegang saham Heinz bakal memperoleh dana tunai US$ 72,50 per lembar saham.



"Transaksi ini mencerminkan Heinz sebagai merek paling terpandang dalam industri makanan," kata komisaris yang juga kepala eksekutif Heinz, William R. Johnson, beberapa waktu lalu.



SETIAWAN ADIWIJAYA