TEMPO.CO, Sydney - Australia merupakan salah satu negara yang bakal bergabung dalam keanggotaan Bank Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure and Investment Bank-AIIB) yang digagas Cina. Negara Kanguru ini telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi hingga Aus$ 3 miliar (US$ 2,3 miliar atau setara Rp 30 triliun).



Sebelumnya, Australia sempat menolak bergabung dengan AIBB karena belum adanya kesepakatan di kalangan pemerintah Australia.



Sebagai mitra Amerika Serikat dan Jepang, keputusan Australia untuk bergabung dengan bank bentukan Cina tentu akan mempengaruhi hubungan negara itu dengan AS dan Jepang. Selama ini AS getol menyuarakan kekhawatiran bahwa AIBB bakal menjadi pesaing Bank Dunia.



Menurut Sydney Morning Herald seperti dikutip kantor berita Cina, Xinhua, beberapa sumber pemerintah menyarankan Menteri Keuangan Mathias Cormann mendaftarkan Australia menjadi anggota di AIBB pada sebuah pertemuan yang digelar di Bejing pekan depan. Namun sebagian menilai keputusan itu terlalu cepat.



Pekan silam, Perdana Menteri Australia Tony Abbot menyatakan keputusan apakah Australia akan bergabung dengan AIBB atau tidak diumumkan secepatnya.



SETIAWAN ADIWIJAYA