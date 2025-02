Gaduh Kurs Rupiah di Google, Kesalahan Teknis atau Dugaan Peretasan untuk Manipulasi Informasi Finansial?

TEMPO.CO, Jakarta - Publik dikejutkan dengan tampilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Google pada Sabtu, 1 Februari 2025. Laman pencarian raksasa itu menampilkan kurs Rp 8.170 per dolar AS, jauh dari kurs resmi yang berada di kisaran Rp 16.300 per dolar AS. Perbedaan drastis ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini sekadar kesalahan teknis atau ada upaya peretasan untuk mengacaukan informasi finansial?