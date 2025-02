Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga yang jadi Tersangka Korupsi Minyak Mentah

Kemudian, tunjangan bagi direksi terdiri dari tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang diberikan paling banyak satu kali honorarium per bulan di setiap tahunnya; tunjangan perumahan untuk direktur diberikan 85 persen dari tunjangan perumahan direktur utama; dan asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan premi ditanggung perusahaan paling banyak 2,5 persen dari gaji per tahun.

Pada 2023, Pertamina Patra Niaga memiliki tujuh anggota Dewan Komisaris dan tujuh anggota Dewan Direksi. Dengan asumsi setiap anggota manajemen kunci memperoleh penghasilan yang sama, maka kompensasi yang diterima setiap orang diperkirakan mencapai US$ 1.364.857 atau sekitar Rp 21,8 miliar per tahun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS).