Gandeng Criteo, Penjualan Mataharimall.com Naik 160 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer MatahariMall.com Hadi Wenas mengatakan kolaborasi MatahariMall.com dan perusahaan teknologi pemasaran Criteo telah meningkatkan penjualan sebesar 160 persen per bulan sejak September 2015. "Sementara ROI (return of investment) dari iklan meningkat 900 persen," kata Wenas di Lippo Kuningan, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016.



Wenas mengakui, meskipun MatahariMall.com meraih pengikut online yang cukup besar sejak September tahun lalu, sebanyak 98 persen dari pengunjung situs web mereka tidak melakukan pembelian. "Pengunjung lebih sering browsing dan membandingkan produk serupa. Sehingga, pelanggan cenderung membeli di platform pesaing dan meninggalkan MatahariMall.com," kata dia.



Untuk mengantisipasi masalah tersebut, MatahariMall.com kemudian menggandeng Criteo dengan mengandalkan metode retargeting. Strategi yang ditawarkan Criteo adalah menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menentukan kesiapan individu dalam membeli.



Selain itu, Criteo menggunakan penilaian faktor dan pola navigasi online calon konsumen dalam perangkat browser. Kemudian, teknologi ini nanti akan menampilkan iklan pribadi dan rekomendasi produk untuk setiap pengguna secara real time setelah pengguna meninggalkan MatahariMall.com.



"Tujuannya agar dapat mendorong konsumen kembali dan menyelesaikan pembelian," kata Wenas.



Sejak September 2015, solusi pemasaran Criteo dinilai telah memberikan hasil positif bagi MatahariMall.com. Di antaranya, terjadi peningkatan sebesar 1,5 kali lipat dalam click-through value. Selain itu, juga terdapat peningkatan terhadap average order value (AOV) sebesar 2,6 kali lipat. MatahariMall.com juga bisa memangkas cost of sales sebesar 40 persen.



LARISSA HUDA



Catatan Redaksi:



Berita ini telah direvisi pada Senin, 2 Mei 2016, pukul 13.33 WIB. Sebelumnya, pada judul dan tubuh berita ditulis Criterio sebagai nama perusahaan teknologi pemasaran yang digandeng MatahariMall.com. Nama yang benar adalah Criteo.