Garuda Indonesia Minta Maaf Pilotnya Berkata Rasis

Sebelumnya, sempat beredar video berdurasi 2 menit 18 detik yang memperlihatkan percakapan seorang pilot Garuda dengan petugas Bea Cukai. Video yang diambil dari dalam kabin pesawat itu diunggah akun @sugi_0706 dengan keterangan atau caption, "How about this @IndonesiaGaruda racism on your airplane? I believe this is one of your Pilot!"



Dalam video itu, terjadi dialog antara pilot dan petugas Bea Cukai. Pilot Garuda itu memerintahkan pihak Bea Cukai bandara tidak terlalu lama berada di dalam kabin pesawat. Namun petugas bea cukai mengatakan sedang menjalankan tugas. Dalam percakapan itu, pilot Garuda menyinggung etnis tertentu dan sebuah maskapai penerbangan swasta.



Ikhsan mengklaim pihaknya sudah melakukan investigasi internal terkait dengan insiden tersebut. Garuda Indonesia, kata Ikhsan, juga sudah memberikan sanksi administratif kepada pilot yang bersangkutan. “Investigasi dan pemberian sanksi sudah kami lakukan sebelum video tersebut viral di media sosial,” ujarnya.



Dalam keterangan tertulis, Garuda Indonesia menceritakan kronologi ketika pesawat dengan nomor penerbangan GA8510 SIN-DTB itu baru mendarat di Bandara Silangit pada 31 Oktober 2017. Setelah penumpang turun, petugas Bea Cukai kemudian naik memeriksa pesawat dan tas kru.