Garuda Sabet 4 Penghargaan di BUMN Marketeers Awards 2015

TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia berhasil meraih sekaligus empat penghargaan dalam BUMN Marketeers Awards 2015. Yakni Special Award The Best New Wave Marketing, Gold Award for Strategic Marketing, Silver Award for Tactical Marketing dan The 6 Best Chief Marketing Officer.

Penghargaan-penghargaan tersebut diserahkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Riza Primadi, disaksikan oleh Founder & CEO MarkPlus Inc. Hermawan Kartajaya dan diterima Direktur Niaga Garuda Indonesia Handayani.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Handayani mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dan bukti kerja keras seluruh karyawan Garuda. Selain itu, katanya, wujud komitmen Garuda dalam melihat marketing sebagai salah satu kekuatan dalam melanjutkan pertumbuhan Garuda yang sudah dicapai pada semester I.

"Di samping itu, situasi perlambatan ekonomi nasional maupun global justru menjadi peluang bagi perusahaan untuk menghasilkan produk-produk inovatif dan unik sehingga tetap bisa meningkatkan profit perusahaan," kata Handayani, Sabtu, 5 September 2015.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMN-BUMN yang dinilai berhasil dalam perumusan dan penerapan berbagai strategi pemasaran perusahaan di tengah situasi persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini.

BISNIS.COM