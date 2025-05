Genjot Jumlah Turis Asing, Menteri Arief Terapkan 3 Jurus

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan akan menerapkan tiga regulasi baru untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.



"Target 10 juta wisatawan mancanegara tahun ini akan ditingkatkan menjadi 12 juta pengunjung," katanya setelah menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Pariwisata dan Hotel Accor di Balairung Soesilo Sudirman, Kamis, 15 Oktober 2015.



Untuk pencapaian 12 juta pengunjung pada 2016, pemerintah akan memberlakukan tiga regulasi baru yang telah ditetapkan Presiden. Pertama adalah pemberlakuan bebas visa untuk 90 negara yang diharapkan akan menambah jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun, dimulai pada 2016. “Kami sudah menambahkan jumlah negara bebas visa yang tadinya 45 menjadi 90 negara,” ucapnya.



Regulasi kedua, kata Arief, kemudahan kapal pesiar (yacht) untuk masuk ke Indonesia. Dulu, untuk masuk ke Indonesia, perlu waktu tiga minggu. Sekarang diharapkan dengan waktu sehari, bahkan tiga jam, sudah cukup untuk kapal tersebut masuk Indonesia. “Kami proyeksikan akan ada 5.000 kapal pesiar yang akan datang ke Indonesia dengan proyeksi devisa sebesar US$ 500 juta.”



Regulasi ketiga, menurut Arief, kapal pesiar besar atau cruise dulu tidak boleh mengangkut penumpang di Indonesia lantaran asas cabotage. Sekarang asas cabotage untuk sementara akan dicabut sehingga akan membuat cruise lebih mudah masuk Indonesia dan bisa menaikturunkan penumpang di lima pelabuhan yang sudah kita tentukan. “Proyeksi kami nantinya akan ada seribu cruise yang datang ke Indonesia dengan rata-rata penumpang per kapal 1.500 orang dengan proyeksi pendapatan US$ 300 juta,” ujar dia.



ABDUL AZIS