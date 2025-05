Giliran Tarif Trump Guncang Industri Film Amerika, Ada Apa?

Survei: Warga AS Tidak Setuju dengan Kebijakan Tarif Trump

Dalam dokumen yang bocor, Voight menyarankan penggunaan insentif pajak federal, perjanjian produksi bersama, dan subsidi infrastruktur sebagai strategi utama untuk membawa kembali produksi film ke AS. Tarif 100 persen sendiri hanya disebut untuk keadaan terbatas.

Namun, pernyataan Trump justru memperluas ide tersebut menjadi tarif menyeluruh, yang tidak hanya akan dikenakan pada film asing, tapi juga berpotensi menjerat produksi AS yang memilih syuting di luar negeri.

Sementara itu, menurut The Guardian, serikat pekerja seperti Sag-Aftra dan International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) mendukung upaya membawa kembali pekerjaan film ke AS, namun menolak langkah sepihak yang bisa merugikan pekerja di negara tetangga seperti Kanada.