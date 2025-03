Gojek Jelaskan Asal Usul Ojol Dapat Bantuan Hari Raya Cuma Rp 50 Ribu

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan teknologi Gojek menanggapi protes para pengemudi ojek online (ojol) yang keberatan dengan nominal bantuan hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu. Menurut Gojek nominal BHR itu telah sesuai dengan skema perhitungan berdasarkan pembagian 5 kategori penerima bonus. "Nominal setiap kategori disesuaikan dengan tingkat keaktfian, kinerja, konsistensi, dan produktivitas, serta tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan," ujar Chief of Public Policy & Government Relations Goto Ade Mulya dalam keterangannya pada Rabu, 26 Maret 2025. Adapun Gojek membagi lima kategori penerima BHR Idulfitri 2025.

Kategori tertinggi yakni Mitra Juara Utama yang mendapat BHR sebesar Rp 900 ribu untuk pengemudi roda dua dan Rp 1,6 juta untuk pengemudi roda empat. Ade Mulya menyebut nominal itu dihitung dari 20 persen penghasilan bersih rata-rata per bulan dari pengemudi yang memenuhi kriteria Mitra Juara Utama. "Perlu kami luruskan perhitungan 20 persen tersebut bukan dari pendapatan per tahun," kata Ade menegaskan. Sedangkan, untuk empat kategori penerima BHR di luar kategori Mitra Juara Utama, Gojek tidak memberlakukan perhitungan 20 persen dari penghasilan bersih rata-rata per bulan.