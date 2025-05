Golflink Resorts Milik Tommy Soeharto Cetak Laba Rp 1,3 Miliar di Kuartal I 2025

GOLF, yang didirikan pada 2005, kini dikendalikan Darma Mangkuluhur Hutomo, anak Tommy Soeharto. Perusahaan ini memiliki empat anak usaha, antara lain PT Sentul Golf Utama yang mengelola Palm Hills Golf Club Bogor, PT New Kuta Golf And Ocean View yang mengelola New Kuta Golf Ball, PT Belitung Golf And Resorts yang mengelola Black Rocks Hotel & Golf Belitung, serta PT New Kuta Condotel yang bergerak di bidang properti dan pariwisata.