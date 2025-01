Grab: Penetapan Tarif Batas Bawah Halangi Kami Berkompetisi

Head of Public and Government Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan penetapan tarif batas bawah menghalangi perseroannya untuk berkompetisi dengan baik. "Buat kami itu (tarif batas bawah) agak sedikit menghalangi kami berkompetisi dengan baik," kata dia di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.



