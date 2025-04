Gubernur BI Klaim Kurs Rupiah Tetap Terkendali: Sesuai Fundamental Ekonomi

Adapun kurs rupiah pada 27 Maret 2025 di posisi Rp 16.560 per dolar Amerika Serikat (AS) atau menguat 0,12 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025.

"Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore (non deliverable forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu, 23 April 2025, seperti dikutip dari Antara .

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS

Respons kebijakan ini, menurut Perry, memberikan hasil positif dan tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali. Kurs rupiah bahkan menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp 16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur 8 April 2025.