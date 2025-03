H-1 Lebaran 2025, Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Kompak Naik

TEMPO.CO , Jakarta - Menjelang Lebaran 2025, harga emas di Pegadaian Minggu, 30 Maret 2025, mengalami kenaikan untuk semua jenis emas mulai dari Rp 6.000 hingga Rp 15.000 per gram.

Harga Emas Hari Ini Stabil di Rp 1.482.000 per Gram, Pekan Depan Bakal Naik?

Selain itu, produk emas buatan UBS juga naik Rp 6.000 per gram menjadi Rp 1.798.000 per gram dari semula Rp 1.792.000 per gram. Berikut adalah daftar harga emas di Pegadaian pada 30 Maret 2025: